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Yeşil Sol Partili Cengiz Çandar'ın darbe iftirasına soruşturma

Yeşil Sol Partili Cengiz Çandar'ın darbe iftirasına soruşturma

Yeşil Sol Parti’den Diyarbakır’da milletvekili adayı olan Cengiz Çandar, verdiği bir röportajda 15 Temmuzla ilgili “15 Temmuz mevcut rejimin bilgisi dahilinde kontrollü olarak Gülencilerin de dahil olduğu bir olay” açıklamasını yaptı.

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15 Temmuz Derneği hain darbe girişiminin yaşandığı geceden bugüne kadar 15 Temmuzla ilgili yapılan “kontrollü darbe” söylemlerinin karşısında oldu ve olmaya devam ediyor. O gece meydanlara inerek iradesine sahip çıkan aziz milletimiz tarihte eşine az rastlanan bir direniş örneği sergiledi. Bu direnişe inanmak istemeyen ve 15 Temmuzu sulandırmaya çalışanlar aradan geçen 7 yılda her fırsatta 15 Temmuzla ilgili “kontrollü darbe” yalanının arkasına sığındı. Şimdi de Cengiz Çandar, bu halkaya dahil olarak 252 şehidimizi ve 2 bin 700’den fazla gazimizi hiçe sayarak FETÖ’yü aklama girişiminde bulundu.

15 Temmuz Derneği olarak Cengiz Çandar’ın bu açıklamasını kınıyor ve hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hiç kimsenin hepimizin gözü önünde yaşanan 15 Temmuzu bu şekilde sulandırıp uydurma bir tarih yazma girişimine izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz bu milletin ve devletin miladıdır öyle olmaya da devam edecektir!

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