Alanyaspor-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hakem kararlarının damga vurduğu ilk yarıdaki maçta 2 puan bırakan sarı-kırmızılı takım rövanş için sahaya çıkacak.Abone ol
Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Alanyaspor 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)
Alanya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.
Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Alanyaspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Doumbia, Efecan Karaca, Lusamba, Cavaleiro, Ahmed Hassan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi