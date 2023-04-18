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Alanyaspor-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Alanyaspor-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hakem kararlarının damga vurduğu ilk yarıdaki maçta 2 puan bırakan sarı-kırmızılı takım rövanş için sahaya çıkacak.

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Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)

Alanya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Alanyaspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. 

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Doumbia, Efecan Karaca, Lusamba, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

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