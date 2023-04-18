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Merkez Bankası konut fiyat artış oranlarını açıkladı

Merkez Bankası konut fiyat artış oranlarını açıkladı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) şubatta aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 141,5 artışla 767,9 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul'da m2 fiyatı 31,802 TL oldu. Böylece İstanbul'da 100 metrekare bir evin fiyatı ortalama 3,1 milyon liranın üzerine çıktı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 8,4 artarak 767,9 seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık artış yüzde 141,5

KFE, şubatta yıllık bazda yüzde 141,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 56,3 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7,6, 9,5 ve 9,6'lık artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 138,3, Ankara'da yüzde 142,1 ve İzmir'de 142,6 yükseldi.

İstanbul'da metrekare fiyatı 31 bin 802 lira

Şubatta konut metrekare birim fiyatı Türkiye genelinde 20 bin 493 TL oldu. İstanbul'da ortalama metrekare birim fiyatı 31 bin 802,2 TL, Ankara'da 14 bin 986 TL, İzmir'de 24 bin 75 TL oldu.

Böylece İstanbul'da 100 metrekare bir evin fiyatı 3 milyon 138 bini aştı.

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