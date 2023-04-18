Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal 'Bayraktar' çıkışı: Türkiye için büyük risk!

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştuğu toplantıda Savunma Sanayii ile ilgili gelen bir soruya skandal bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, özel şirketlerin Türkiye için büyük risk olduğunu söyledi.

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14 Mayıs seçimleri CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi gençlerle buluştu. Kılıçdaroğlu programda bir gencin kendisine yönelttiği "Milli savunma alanında yapılan teknolojik gelişmeler ve İHA, SİHA gibi savunma sanayisine yapılan yatırımlar devam edecek mi?" sorusuna 'Bayraktar' ile ilgili skandal bir cevap verdi.

'İllaki silah kullanacağım diye bir kural yok'

Türkiye'nin bölgesel olarak güçlü olmak zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu gelen soruya verdiği yanıtta:

"1974 gizli bir Bakanlar Kurulu kararı var Savunma Sanayii ile ilgili. Ve o dönem açılan pek çok kurum var. ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN... Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra Kırıkkale'de kurulan Entegre Savunma Sanayii fabrikalarımız var. Bütün bunların hepsi gayet güzel çalışıyorlar. Yalnız ASELSAN'da çalışan çok nitelikli elemanlarımızın büyük bir kısmını Hollanda kaptı. Hala gidiyorlar. Bunların tamamının geliştirilmesi ve büyümesi lazım. Yatırımların mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafya jeopolitik olarak çok kritik bir yerde. Hemen yanımızda Orta Doğu var. Orta Doğu kan gölüne dönmüş vaziyette. İran, Amerika'yla çatışıyor. Yunanistan'la asarız keseriz diye bağırıp çağırıyoruz. Türkiye'nin bölgede güçlü olması lazım. Güç aynı zamanda sizin Savunma Sanayii'nizin güçlü olmasına bağlıdır. Eğer bu alanda güçlü olursanız illaki silah kullanacağım diye bir kural yok. Ama herkes bilmeli ki Türkiye Savunma Sanayii'nde önemli bir aşama kaydetmiş vaziyette. Onların tamamı büyütülecek" dedi.

'Türkiye için büyük risk'

Savunma Sanayii'deki özelleşmenin Türkiye için büyük bir risk olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu 'Bayraktar'ı kast ederek yaptığı konuşmasında, "Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz. Diyelim ki 'arkadaşımız İHA'yı yapıyor'. Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı. Ya da Katarlılara bizim tank-paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde artı otoriter rejimlerinde savunma sanayii mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silahı kullanacak olan kim? Ordu kullanacak. Savunma Sanayii'yi devlet kontrol edecek. Özel sektör belli parçalarını üretebilir, rekabet ortamı yaratılabilir. Bunların hepsi mümkün." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, Bayraktar'ı kast ederek' Türkiye için büyük risk' sözleri ise geçmiş dönemde BayKar Teknoloji Genel Müdür Haluk Bayraktar'ın İHA/SİHA alımında sürecin nasıl işlediğine dair yaptığı konuşmayı akıllara getirdi. Haluk Bayraktar savunma sanayisinde TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda devletin ihale sürecinin nasıl işlediğini iddialara cevap vererek tek tek anlatmış ve devletin izni olmadan hiçbir satış yapılamayacağını söylemişti.

'Devlet izni olmadan hiçbir satış yapılamaz'

Haluk Bayraktar'ın geçmiş dönemde devletin özel sektör üzerindeki etkisini anlattığı konuşmasında, "Türkiye'de Savunma Sanayii'nde iş yapan firmalar devlet iznine tabii. İzin almanız lazım. İzin almadan yapamazsınız bunu. Diyelim ki yaptınız. Satmak için Milli Savunma Bakanlığı'na başvurmanız lazım. MSB'ye başvurduktan sonra Dışişleri, İstihbarat, Savunma Sanayii Başkanlığı gibi devlet organlarına sorup, onay alıp, ondan sonra satabilirsiniz. Ben şuraya satayım, buraya vereyim böyle bir şey söz konusu değil. Devlete imzalı bir formla başvurmak zorunda." demişti.

Devlet desteği alamdan kendi imkanlarıyla tarih yazdılar

BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, 27 Mart’ta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bayraktar TB3 SİHA'yı tıpkı KIZILELMA gibi devlet desteği olmadan, yüzde 100 öz kaynaklarıyla geliştirdiklerini söyledi.

Sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99.3'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Öz sermayemizle geliştirdiğimiz, millî ve özgün İHA'larımız sayesinde dünyanın en iyileri arasında yerimizi aldık. 2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı %99.3" demişti.