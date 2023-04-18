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Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş'a: Niye böyle olduk amca oğlu?

Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş'a: Niye böyle olduk amca oğlu?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ekonomist Özgür Demirtaş'la akraba olduğu haberleri hakkında bir paylaşım yaptı. Özgür Demirtaş'ın iddiaları yalanlayan paylaşımını alıntılayan Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla adlarından söz ettiren ekonomist Özgür Demirtaş ile HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın akraba oldukları iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialara yanıt veren Özgür Demirtaş cephesi, "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" ifadelerini kullandı.

"Niye böyle olduk amca oğlu?"

Gözlerin çevrildiği Selahattin Demirtaş cephesinden ise esprili bir paylaşım geldi. Özgür Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayan Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" notunu düştü.

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı;

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