Karamollaoğlu'nun Saadet'i Canan Kaftancıoğlu'nu neden ayakta alkışladı? Ve en son anket sonuçlarına göre kim kazanıyor?

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, youtube canlı yayınında Canan Kaftancıoğlu'nun Saadet Partisi iftar programında konuşması sonrası ayakta alkışlanmasını, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun seçime kendi çatımız altında gireceğiz sözlerini ve gündemin diğer maddelerini canlı yayında yorumluyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat etmiş annesi için ağza alınmayacak küfürler eden, ezan sesinden kusası geldiğini söyleyen ve bir oturuşta 3/4 domuz eti yeme becerisi olan CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Milli Görüş çizgisinde olduğunu iddia eden Temel Karamollaoğlu'nun partisi Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Tanıtım Programı’nda boy gösterdi.

Peki yaptığı konuşmalar sonrası Saadet Partililer tarafından ayakta alkışlanan Kaftancıoğlu bu alkışı hak edecek neler söyledi?

Bu arada 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimleri için son anket MAK Danışmanlık’tan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan arasında kıyasıya bir yarışa sahne olacağı öngörülen seçimlerde MAK Danışmanlık oldukça çarpıcı anket sonuçlarını paylaştı. Son anket sonuçlarına göre ipi kim göğüslüyor? İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında bu konuları ve gündemin diğer maddelerini değerlendiriyor.