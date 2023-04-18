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Terörden daha büyük bir bela diyerek uyardı: Su krizi kapıda

Terörden daha büyük bir bela diyerek uyardı: Su krizi kapıda

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Doların 8-10 lira olacağını söylediğinde herkesin kendisine güldüğünü söyleyen İnce, "Şimdi de su krizi kapıda. Terörden daha büyük bela." ifadelerini kullandı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Doların yükseleceğini bildiğini belirten İnce, şimdi de ülkeyi yeni bir krizin beklediğini söyledi.

"Öngörülerimin hepsi tutuyor"

Doların 8-10 lira olacağını söylediğinde herkesin kendisine güldüğünü söyleyen İnce, "Deprem bir beka meselesi dediğimde herkes bana gülüyordu. Şimdi su krizi kapıda. Terörden daha büyük bela. Bu öngörülerimin hepsi tutuyorsa ben falcılarla mı çalışıyorum, uzmanlarla mı? Hepsini ben bilmiyorum elbet." ifadelerini kullandı.

"Yargı gereğini yapar"

Seçilirse yargıyı bağımsızlaştıracağını vurgulayan İnce, "Bu iktidar döneminde yapılan bütün ihaleleri inceleteceğiz. Bir şaibe varsa, yargıya teslim edeceğiz. Bizim kimseye ceza vermek gibi hakkımız yok. Usulsüzlük varsa yargıya verirsin, yargı gereğini yapar." dedi.

"Arkadaşlarıma bir tane davet gelmedi"

Kadrosuyla ilgili de konuşan İnce, "Ankara 1. bölge 1. sıra adayı mülkiyede profesör. İpek Özkan Sayan. İstanbul'da 1. bölge 1. sıra Serkan İleri. Boğaziçi inşaat mezunu. Mersin 1. sıra adayımız Hacettepe mezunu bir hekim. Muğla 1. sıra adayımız Bilkent mezunu genç bir kardeşimiz. Bursa 1. sıra adayı eski müsteşar yardımcısı. Çağırdınız da haberiniz mi olmadı. Basın toplantısı yaptım, bütün MYK'yı tanıttım. Gazetecilere sadece beni değil arkadaşlarımı da davet edin dedim. Bir tane davet gelmedi." şeklinde konuştu.

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