Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı! Muhammed Yakut'un sözcülüğünü yapıyordu...

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a hükümet de 'git' dedi! Mustafa Varank ve Mustafa Şentop'tan net mesajlar...

Terörden daha büyük bir bela diyerek uyardı: Su krizi kapıda

Karamollaoğlu'nun Saadet'i Canan Kaftancıoğlu'nu neden ayakta alkışladı? Ve en son anket sonuçlarına göre kim kazanıyor?