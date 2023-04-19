Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı! Muhammed Yakut'un sözcülüğünü yapıyordu...

Gazeteci Serdar Akinan, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda "Gözaltına alınıyorum" dedi. Akinan, son günlerde Muhammet Yakut isimli kişinin sözcüsü gibi yayınlarıyla öne çıkmıştı.Abone ol
Gazeteci Serdar Akinan, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Akinan, son günlerde sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve iktidar mensuplarına yönelik tehditleri nedeniyle gündemde olan Muhammet Yakut isimli sabıkalının sözcülüğüne soyunmuştu.
Serdar Akinan bugün sabah saatlerinde Ayvacık'ta gözaltına alındı. Gözaltına alındığını Twitter hesabından bir video ile duyuran Akinan, “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” bilgisini verdi.