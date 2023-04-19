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DSP lideri Önder Aksakal'dan fena gaza geldi! 'Deniz Gezmiş bugün olsaydı Erdoğan'a oy verirdi'

DSP lideri Önder Aksakal'dan fena gaza geldi! 'Deniz Gezmiş bugün olsaydı Erdoğan'a oy verirdi'

AK Parti'den milletvekili adayı olduktan sonra yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, önce muhalefet partilerini "kafir" ilan etti. Şimdi de Deniz Gezmiş'in hayatta olması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini iddia etti.

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Cumhur İttifakı ortaklarından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Deniz Gezmiş'ler bugün olsaydı, Erdoğan'a oy verirdi, onlar da ABD karşıtıydı. Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" dedi. Önder Aksakal, geçtiğimiz günlerde de toplu temel atma töreninde "14 Mayıs'ta ülkeyi küffara teslim etmeyeceğiz" çıkışıyla gündem olmuştu. 

Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu

Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Deniz Gezmiş'ler de tam bağımsızlık için mücadele etti. Onlar bugün olsaydı, Erdoğan'a oy verirdi, onlar da ABD karşıtıydı. Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu. İnsanlar ölüyor ama fikirler ayakta. O fikirler doğrultusunda bugün kime ne oy vereceğini biliyoruz" açıklamasında bulundu.

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