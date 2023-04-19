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Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a hükümet de 'git' dedi! Mustafa Varank ve Mustafa Şentop'tan net mesajlar...

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a hükümet de 'git' dedi! Mustafa Varank ve Mustafa Şentop'tan net mesajlar...

KIZILAY başkanı Kerem Kınık'ın tüm tepkilere rağmen koltuğu bırakmamaktaki inadı sürerken, Kabine üyeleri ve Meclis Başkanı da istifa etmesi çağrısı yaptı. Sanayi Bakanı Mustafa Varak, "Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor" derken Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Kızılay Başkanı kurumun itibarına zarar veriyorsa orada durmamalı" dedi. Kerem Kınık'tan hala istifa açıklaması gelmedi...

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Kahramanmaraş depremi 11 ile yerle bir ederken, Kızılay'ın AHBAB'a çadır satması sonrası Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a yönelik tepkiler Kızılay'ı vurmaya başladı. Kızılay'ın kan stokları tarihte ilk kez kritik sınırın çok çok altına inerken, kan sıkıntısı nedeniyle bazı ameliyatlar ertelenmeye başladı. Kamuoyundan gelen istifa çağrılarına rağmen Kızılay başkanı Kerem Kınık istifa etmemekte direnmeyi sürdürüyor. Bunun üzerine Meclis Başkanı ve Kabine üyelerinden de "İstifa" açıklamaları gelmeye başladı...

Bakan Varank: Beni rahatsız ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı canlı yayında Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı yaptı. Bakan Varank, "Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl hususlar uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay Başkanı'nın görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım" dedi. 

Meclis Başkanı: Kınık iyi bir insan ama...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorusu üzerine "Kızılay'ın satmak kelimesi ile biraraya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Şahsen tanıdığım iyi bildiğim arkadaşımız. Kurumların itibarı kişilerin düşünce ve değerlendirmelerin ötesinde bir şey. Kızılay hepimizin gözbebeği, korumamız lazım. Görev yapılanlar dahil olması. Evet doğru anlıyorsunuz; itibarına zarar veriyorsa orada durmamalı" dedi.

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