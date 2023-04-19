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Real Madrid Chelsea'yi devirip yarı final biletini kaptı

Real Madrid Chelsea'yi devirip yarı final biletini kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, İngiliz ekibi Chelsea'yı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde 2-0'lık rövanşta Real Madrid, Stamford Brigde'te Chelsea ile karşılaştı.

Eflatun beyazlılar 58 ve 80'de Rodrygo'nun attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Yarı finale yükselen Real Madrid, Bayern Münih - Manchester City eşleşmesinde turu geçen tarafla karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finak müsabakaları 9 Mayıs ve 16 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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