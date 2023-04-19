Real Madrid Chelsea'yi devirip yarı final biletini kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, İngiliz ekibi Chelsea'yı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.Abone ol
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde 2-0'lık rövanşta Real Madrid, Stamford Brigde'te Chelsea ile karşılaştı.
Eflatun beyazlılar 58 ve 80'de Rodrygo'nun attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Yarı finale yükselen Real Madrid, Bayern Münih - Manchester City eşleşmesinde turu geçen tarafla karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finak müsabakaları 9 Mayıs ve 16 Mayıs tarihlerinde oynanacak.