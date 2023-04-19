Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgu ekranı ÖSYM duyurusu!

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ile Sağlık Bakanlığı atama tercih sonuçları sorgu ekranı ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sayfasında açıldı. Sağlık Bakanlığı atama tercih sonuçları 2023 sorgulama ekranı haberimizde.

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Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı https://sonuc.osym.gov.tr erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı atama tercih sonuçları ÖSYM üzerinden açıklandı. Sağlık Bakanlığı KPSS 2023/5 tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi sonuc.osym.gov.tr'den tüm adaylar için açıklandı. Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarını öğrenmek için yapmanız gerekenler şöyle.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 31 bin 600 personel alımı için KPSS tercih sonuçları açıklandı. KPSS 2023/5 tercihlerini ÖSYM üzerinden yapan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden görüntüleyebiliyor. SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2023/5 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; "28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." denildi.

Sağlık Bakanlığı atama yapılacak branş ve kontenjanları şöyle:

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle; Biyolog 28 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans), Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 255 (Lisans), Ebe 1530 (Lisans), Fizyoterapist 510 (Lisans), Hemşire 5202 (Lisans), Hemşire 867 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 255 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 315 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 102 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 131 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 204 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 510 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 510 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 183 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1122 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 51 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 119 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 51 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 28 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Optisyen 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 420 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Anestezi 53 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 13 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 50 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 62 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 200 (Ortaöğretim), Toplam: 8226 (Lisans), 21709 (Ön Lisans), 1665 (Ortaöğretim), Genel Toplam (31600).

31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih işlemlemleri tamamlandı.

Yeni şifre alma işlemi nasıl olur?

Peki ÖSYM aday şifrenizi unutanlar Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarına nasıl erişecek? ÖSYM aday şifresi unutan adaylar yeni şifre alma işlemini şöyle gerçekleştirebilirler. Yeni şifre alma işlemi de atama sonuçları sorgulama ekranına erişimdeki ilk iki adımı tekrarlayarak başlayın. TC Kimlik Numarası ve aday şifresi girin ekranına ulaşın. Bu ekranın altında yer alan 'ADAY İŞLEMLERİ ŞİFRENİZİ UNUTTUYSANIZ BURAYA TIKLAYIN' yazan bölümdeki işlemleri takip etmeniz gerekiyor.

ÖSYM aday şifrelerini unutan adaylarla ilgili yaptığı açıklamanın detayları ve ÖSYM aday şifresi veren ÖSYM merkezlerinin tam listesi haberimizde. İşte ÖSYM aday şifresi yenileme açıklaması: "Adayların Internet Erişim Şifresi Edinmeleri ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz olarak ve kriptolu olarak sistemimizde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçları ve yerleştirme bilgilerini edinme işlemlerini yapabilirler. Şifre, adayın hem ilgili sınavın bütün aşamalarında, hem de sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. ÖSYM Merkezde (Bilkent-Ankara) adaya internet erişim şifresi verme işlemi yapılmamaktadır. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez. Adaylara önemle duyurulur."

Başvuru merkezleri il il tam listesi

ÖSYM yeni aday şifresi almak için başvuru yapacağınız ÖSYM merkezlerinin tam listesine https://www.osym.gov.tr/TR,546/internet-erisim-sifresi-30062015.html sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu linki kopyalayarak bilgisayarınızın arama çubuğuna yapıştırabilir ve ardından çıkan ekrandaki ÖSYM Başvuru Merkezleri listesine tıklayarak il il ÖSYM Başvuru ve şifre yenileme merkezlerinin tam adreslerini görebilirsiniz. ÖSYM yeni şifre alma başvuru merkezleri il il tam listeis alfabetik sıralı olup, bulunduğunuz ili alfabetik listeden tarayarak kolaylıkla bulabilirsiniz.