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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal başarısızlığın kitabını yazmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal başarısızlığın kitabını yazmış

Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı batırdığı dönemde yazdığı bir kitabı gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "SSK döneminde Bay Bay Kemal başarısızlığın kitabını yazmış" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı batırdığı dönemde yazdığı 'Vur Ama Dinle' isimli kitabı gösteren Erdoğan, "SSK döneminde Bay Bay Kemal başarısızlığın kitabını yazmış" şekkinde konuştu.

"Öyle pişkin ki başarısızlığı da kabul edemiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kitabı göstererek şunları söyledi:

Bu Bay Bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu dönem hazırladığı kitap. İçinde neler var neler. Burada Bay Bay Kemal'in bizzat kendi ağzından başarısızlığının itirafı var. Bu aczin ifadesi. Herkes başına geçtiği kurumun başarısını kitaplaştırır, Bay Bay Kemal ise SSK'yı nasıl batırdığını, yani başarısızlığın kitabını yazmış. Şaka değil, gerçek. SSK hastanelerinin o dönemdeki rezil haline uydurma bahaneler içeren 'Vur Ama Dinle' isimli broşürü hazırlamış. Öyle pişkin ki başarısızlığı da kabul edemiyor.

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