6 milyon emekli ve memura zam! Kritik tarih 1 Mayıs 2023...

3500 liralık sosyal yardım

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisine zammın yanı sıra bu yıl için aylık 2500 lira, gelecek yıl için de 3500 lira sosyal yardım talep ediyor. Sendika üyesi olup aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri için yapılmakta olan toplu sözleşme ikramiyesi yılda 4 defa üç ayda bir veriliyor.