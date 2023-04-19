6 milyon emekli ve memura zam! Kritik tarih 1 Mayıs 2023...
Kamu işçilerinin zam pazarlığı sürerken 1 Mayıs öncesinde toplu sözleşme süresinin tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını belirleneceği 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos'ta başlayacak.
Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurumlarında çalışan 700 bin işçinin 2023 yılı toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri devam ediyor. Sözleşme 1 Mayıs'ta imzalanacak? Ardından da 6 milyondan fazla memur ve memur emeklisine zam görüşmeleri başlayacak.
Kamu işçilerinin 2023 yılı tolu sözleşmesi için işçi ve işverenler önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Hükümet ilk olarak 11 bin 500 lira taban, ilk 6 ayda yüzde 30 zam teklif etti. Reddedilince hükümet kanadı teklifini 12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam olarak güncelledi.
İşçi tarafı bu teklifi yetersiz buldu. İşçi tarafı taban aylığın 15 bin lira, ilk 6 ay yüzde 45 zam, yüzde 15 refah payı olmak üzere yüzde 60'lık zam isterken, teklifin bayramdan güncellenmesi bekleniyor. Toplu sözleşme kamu işçilerinin yüzde 25'i 1 Ocak, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.
3500 liralık sosyal yardım
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisine zammın yanı sıra bu yıl için aylık 2500 lira, gelecek yıl için de 3500 lira sosyal yardım talep ediyor. Sendika üyesi olup aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri için yapılmakta olan toplu sözleşme ikramiyesi yılda 4 defa üç ayda bir veriliyor.