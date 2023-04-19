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İstanbul'da CHP binasına silahlı saldırı! Camlara 'RT' yazıldı

İstanbul'da CHP binasına silahlı saldırı! Camlara 'RT' yazıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter’dan gece yarısı yaptığı paylaşımla CHP'nin Ataşehir Örnek Mahallesi temsilciliğine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Kaftancıoğlu, fotoğraflarla olaya tepki gösterdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) temsilciliğine silahlı saldırı gerçekleştirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'dan saldırıyı şu sözlerle duyurdu:

- Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!

- Vatandaş Kılıçdaroğlu'nu yüreğine yazmış zaten. Camlara RTE yazsanız kaç yazar! Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri biran önce sorumluları bulmaya davet ediyorum. 14 Mayıstan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durumu yaşamayacak.

- Aradaki fark bir kez daha farkedilsin diye: Bu seçim vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bu saatte bile çalışanlarla, vatandaşın parasıyla sürdükleri sefa devam etsin diye elinden şiddetten, kötülükten başka bir şey gelmeyen vandallar arasında yapılacak olan seçimdir!

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