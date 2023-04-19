BIST 5.019
DOLAR 19,41
EURO 21,32
ALTIN 1.242,49
HABER /  GÜNCEL

Ülke genelinde Güvenli Eğitim Uygulaması yapıldı. 8 kayıp çocuk bulundu, 663 kişi yakalandı

Ülke genelinde Güvenli Eğitim Uygulaması yapıldı. 8 kayıp çocuk bulundu, 663 kişi yakalandı

Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya, 10 bin 71 karma ekip ile 31 bin 380 emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak, park, bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri ve umuma açık iş yerlerinde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 10 bin 71 karma ekip ile 31 bin 380 emniyet ve jandarma personelinin katıldığı uygulamada 19 bin 517 okul servis aracı denetlendi.

Denetimlerde, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak, araç muayenesi yaptırmamak, fazla yolcu taşımak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlaller nedeniyle 3 bin 965 araç ve sürücüsüne işlem yapılarak, idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 256 okul servis aracı trafikten men edildi.

663 kişi yakalandı, 8 kayıp çocuk bulundu

Uygulamada, 20 bin 97 okul çevresi başta olmak üzere 24 bin 349 umuma açık yer (kahvehane, kıraathane, kafe, internet ve oyun salonu, iddia ve ganyan bayi, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle tütün mamulü satılan yerler denetlendi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 663 kişi yakalandı, 8 kayıp çocuk bulundu.

Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 6 mermi, 7 bin 646 paket kaçak sigara ve 21 bin 520 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zerrin Özer evlilikleri, kaç kere evlendi? Zerrin Özer'in çocuğu var mı?
Zerrin Özer evlilikleri, kaç kere evlendi? Zerrin Özer'in çocuğu var mı?
Canlı yayında Muharrem İnce'yi kızdıran soru: Saygısızlık bu
Canlı yayında Muharrem İnce'yi kızdıran soru: Saygısızlık bu
Sıcaklıklar artıyor. Gıda zehirlenmelerine dikkat!
Sıcaklıklar artıyor. Gıda zehirlenmelerine dikkat!
Kısmı emeklilik nedir EYT şartları neler? Kısmı emeklilik maaşı ne kadar?
Kısmı emeklilik nedir EYT şartları neler? Kısmı emeklilik maaşı ne kadar?
Milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerekecek mi? YSK kararını verdi
Milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerekecek mi? YSK kararını verdi
Karadeniz Gazı karaya ulaştı. Test çalışmaları devam ediyor
Karadeniz Gazı karaya ulaştı. Test çalışmaları devam ediyor
Şampiyonlar Ligi'nde Napoli için yolu sonu
Şampiyonlar Ligi'nde Napoli için yolu sonu
İstanbul'da CHP binasına silahlı saldırı! Camlara 'RT' yazıldı
İstanbul'da CHP binasına silahlı saldırı! Camlara 'RT' yazıldı
Kulis haber! Mehmet Şimşek'ten olay Tayyip Erdoğan sözleri! Ali Babacan'la ilgisi ne?
Kulis haber! Mehmet Şimşek'ten olay Tayyip Erdoğan sözleri! Ali Babacan'la ilgisi ne?
Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı! Muhammed Yakut'un sözcülüğünü yapıyordu...
Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı! Muhammed Yakut'un sözcülüğünü yapıyordu...
DSP lideri Önder Aksakal'dan fena gaza geldi! 'Deniz Gezmiş bugün olsaydı Erdoğan'a oy verirdi'
DSP lideri Önder Aksakal'dan fena gaza geldi! 'Deniz Gezmiş bugün olsaydı Erdoğan'a oy verirdi'
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a hükümet de 'git' dedi! Mustafa Varank ve Mustafa Şentop'tan net mesajlar...
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a hükümet de 'git' dedi! Mustafa Varank ve Mustafa Şentop'tan net mesajlar...