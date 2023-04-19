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Canlı yayında Muharrem İnce'yi kızdıran soru: Saygısızlık bu

Canlı yayında Muharrem İnce'yi kızdıran soru: Saygısızlık bu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce, "Adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna sert tepki gösterdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Program sırasında Muharrem İnce'ye "Şu eleştirileri duyuyoruz biz. 'Keşke Muharrem İnce son dakika çekilse'. Adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?" diye soruldu.

Bu soruya sert tepki veren İnce, şunları söyledi: "Ne demek çekilse ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok anti demokratik bir şey. İnsani değil bu. Bu tam bir ihale mafyası yöntemi. Demokratik hakkımı kullanıyorum. 114 bin kişi seçim kuruluna gitmiş imza vermiş.

"Saygısızlık bu"

Peki 2018'de niye çekilmedi Meral Akşener. Temel Karamollaoğlu madem o kadar çok biliyor niye benim lehime çekilmedi. Kılıçdaroğlu o zaman niye Meral Hanım'dan çekilmesini istemedi. Bana gelince çekilsin. Böyle bir şey olabilir mi? Seçime gidiyoruz, oy pusulaları basıldı. Saygısızlık bu."

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