Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken Muharrem İnce açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Muharrem İnce'nin yüzünden seçim ikinci ikinci tura kalacak" görüşünü doğru bulmadığını belirterek, "Onun yüzünden kalmasını istemiyorsanız kalmayacak şekilde oy verirsiniz. Seçimlerin sonucunu seçmen belirler." dedi.

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14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olduğu için CHP'lilerin hedef tahtasına oturttuğu Muharrem İnce ile ilgili farklı bir görüş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklamada bulundu.

"Karar verecek olan seçmendir"

Kaftancıoğlu, Fatih Altaylı'nın "Muharrem İnce'nin masada olmamasını eleştirenler var veya 'İyi ki masada olmadı' diyenler var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Seçimin 2. tura kalmasına neden olur mu?" sorusuna "Şu anda başka bir siyasi partinin genel başkanının iddiaları üzerinden, sizin iddianız üzerinden bağımsız yorum yapmayı doğru bulmam. Seçim birinci turda biter, onu söyleyeyim. Bir siyasi parti ne kadar oy alıp, almayacağıyla ilgili anketler fikir verir. Sizlerin iddiaları kıymetlidir. Buna karar verecek olan seçmendir." dedi.

"Onun yüzünden kalmasını istemiyorsanız kalmayacak şekilde oy verirsiniz"

Sözlerini sürdüren Kaftancıoğlu "14 Mayıs akşamı hepimiz göreceğiz. Şu anda sizin programınızdayım. Kendimce hazırlık yapıyorum, siz de yapıyorsunuzdur. Program bir şekilde kötü geçse, ben programdan çıktıktan sonra 'Fatih Bey soruları çok kötü sordu, kameraman arkadaşımız işini iyi yapmadı' demek kendimle ilgili durumu gözardı etmemdir. Şunu da doğru bulmuyorum; Muharrem Bey ya da Memleket Partisi'ne 'senin yüzünden ikinci tura kalacak' vs. Bir siyasi parti seçime girer. Onun yüzünden kalmasını istemiyorsanız kalmayacak şekilde oy verirsiniz. Seçimlerin sonucunu seçmen belirler." yanıtını verdi.