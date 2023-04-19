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Avrupa Halter Şampiyonası'nda bir altın madalya daha

Avrupa Halter Şampiyonası'nda bir altın madalya daha

Erkekler 73 kiloda yarışan Yusuf Fehmi Genç, silkmede kaldırdığı 186 kilo ile altın madalya kazandı.

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Ermenistan'da süren Avrupa Halter Şampiyonası'nın 4. gününde, milli sporcu Yusuf Fehmi Genç altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erivan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın 4. gün akşam seansında erkekler 73 kiloda yarışan Yusuf Fehmi Genç, silkmede kaldırdığı 186 kiloyla altın madalya elde etti.

Koparmada 146 kilo kaldıran milli sporcu, toplamda 332 kiloyla yarışmada 5. sırada yer buldu.

Aynı sıklette yarışan Muhammed Furkan Özbek ise koparmada 146, silkmede ise 181 kilo kaldırıp, toplamda 327 kiloyla 7. oldu.

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