Tetikçinin Oğlu'nda kriz! Şevket Çoruh ve Timuçin Esen sette birbirine girdi deniyor!

Ekranların yeni dizisi Tetikçinin Oğlu hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekmeye devam diyor. Dizinin çekimleri sırasında başrol oyuncuları Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Timuçin Esen'in yönetmen Yağız Alp Akaydın ile de arasında kavga çıktığı öne sürüldü.

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Fox Tv'nin yeni dizisi her salı akşamları yayınlanıyor. Dizide, Şevket Çoruh İskender Karayurt (İsko), Timuçin Esen ise Korkmaz rolünü canlandırıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyunculardan Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik yaşandığı söyleniyor.

‘Tetikçinin Oğlu’ dizisinde gerginlik!

FOX’un usta senarist Gökhan Horzum’un kaleme aldığı dizisinin setinden sızan bilgilere göre 2 aktör arasında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Bunun nedeni ise Timuçin Esen’in senaryodaki diyaloglardan ve mekan seçimine kadar birçok konuda kendi istediğini yaptırması.

Bu durumun zaman zaman Şevket Çoruh’un tepkisini çektiği kulislerden sızan dedikodular arasında. Dizinin Bodrum’da çekilmesine de Timuçin Esen’in karar verdiği gündeme gelmişti.

Bir diğer iddia ise Tetikçinin Oğlu’nda yönetmen Yağız Alp Akaydın’la Timuçin Esen’in arasında kavga çıktığı yönünde. Sette yönetmenle sorun yaşayan Esen’in kendi sahnelerini daha önce de “Hekimoğlu” dizisinde beraber çalıştığı yönetmen Emre Aybek’in çekmesini istediği öğrenildi.