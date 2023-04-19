BIST 5.019
DOLAR 19,41
EURO 21,32
ALTIN 1.242,49
HABER /  GÜNCEL

Tetikçinin Oğlu'nda kriz! Şevket Çoruh ve Timuçin Esen sette birbirine girdi deniyor!

Tetikçinin Oğlu'nda kriz! Şevket Çoruh ve Timuçin Esen sette birbirine girdi deniyor!

Ekranların yeni dizisi Tetikçinin Oğlu hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekmeye devam diyor. Dizinin çekimleri sırasında başrol oyuncuları Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Timuçin Esen'in yönetmen Yağız Alp Akaydın ile de arasında kavga çıktığı öne sürüldü.

Abone ol

Fox Tv'nin yeni dizisi her salı akşamları yayınlanıyor. Dizide, Şevket Çoruh İskender Karayurt (İsko), Timuçin Esen ise Korkmaz rolünü canlandırıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyunculardan Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik yaşandığı söyleniyor.

‘Tetikçinin Oğlu’ dizisinde gerginlik!

FOX’un usta senarist Gökhan Horzum’un kaleme aldığı dizisinin setinden sızan bilgilere göre 2 aktör arasında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Bunun nedeni ise Timuçin Esen’in senaryodaki diyaloglardan ve mekan seçimine kadar birçok konuda kendi istediğini yaptırması.

Bu durumun zaman zaman Şevket Çoruh’un tepkisini çektiği kulislerden sızan dedikodular arasında. Dizinin Bodrum’da çekilmesine de Timuçin Esen’in karar verdiği gündeme gelmişti.

Bir diğer iddia ise Tetikçinin Oğlu’nda yönetmen Yağız Alp Akaydın’la Timuçin Esen’in arasında kavga çıktığı yönünde. Sette yönetmenle sorun yaşayan Esen’in kendi sahnelerini daha önce de “Hekimoğlu” dizisinde beraber çalıştığı yönetmen Emre Aybek’in çekmesini istediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Silah da yerli araç da! Silahlı insansız deniz aracından ilk kez torpido ateşlendi
Silah da yerli araç da! Silahlı insansız deniz aracından ilk kez torpido ateşlendi
Yapay zekada rekabet artıyor. Elon Musk da yarışa katılıyor
Yapay zekada rekabet artıyor. Elon Musk da yarışa katılıyor
Avrupa Halter Şampiyonası'nda bir altın madalya daha
Avrupa Halter Şampiyonası'nda bir altın madalya daha
Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken Muharrem İnce açıklaması
Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken Muharrem İnce açıklaması
Ülke genelinde Güvenli Eğitim Uygulaması yapıldı. 8 kayıp çocuk bulundu, 663 kişi yakalandı
Ülke genelinde Güvenli Eğitim Uygulaması yapıldı. 8 kayıp çocuk bulundu, 663 kişi yakalandı
Zerrin Özer evlilikleri, kaç kere evlendi? Zerrin Özer'in çocuğu var mı?
Zerrin Özer evlilikleri, kaç kere evlendi? Zerrin Özer'in çocuğu var mı?
Canlı yayında Muharrem İnce'yi kızdıran soru: Saygısızlık bu
Canlı yayında Muharrem İnce'yi kızdıran soru: Saygısızlık bu
Sıcaklıklar artıyor. Gıda zehirlenmelerine dikkat!
Sıcaklıklar artıyor. Gıda zehirlenmelerine dikkat!
Kısmı emeklilik nedir EYT şartları neler? Kısmı emeklilik maaşı ne kadar?
Kısmı emeklilik nedir EYT şartları neler? Kısmı emeklilik maaşı ne kadar?
Milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerekecek mi? YSK kararını verdi
Milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerekecek mi? YSK kararını verdi
Karadeniz Gazı karaya ulaştı. Test çalışmaları devam ediyor
Karadeniz Gazı karaya ulaştı. Test çalışmaları devam ediyor
Şampiyonlar Ligi'nde Napoli için yolu sonu
Şampiyonlar Ligi'nde Napoli için yolu sonu