16 şehirde Millet İttifakı ismine yasak geldi! YSK'nın yasak getirdiği 16 şehir hangileri işte tam listesi

14 Mayıs seçimlerine günler kala YSK'dan dikkat çeken karar geldi. Yüksek Seçim Kurulu, 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına karar verdi. İşte YSK'nın yasak gerekçesi ve o 16 ilin tam listesi...

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Millet İttifakı'yla ilgili kritik bir karar aldı. İttifakın fermuar modeli ile seçime gitme kararı aldığı 16 ilde “Millet İttifakı” isminin kullanılamayacağına karar verdi. Habertürk'ün haberine göre; CHP ve İYİ Parti 16 ilde fermuar modelinde anlaştıklarını duyurmuştu.

Hangi ilde hangi parti listede olacak?

Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP logosu ile seçime gitme kararı alınırken; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise İYİ Parti logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

AK Parti: Bu illerde Millet İttifakı diyemezler

Millet İttifakı’nın YSK temsilcileri bu illerde oy pusulalarında "Millet İttifakı" isminin kullanılıp kullanılmayacağına dair YSK’dan görüş isterken, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ise "Bu illerde ittifakla seçime gidilememesi nedeniyle Millet İttifakı adının kullanılamayacağını" kaydetti.

Sadece aday gösteren partinin logosu...

YSK dün yaptığı toplantıda her iki başvuru üzerinden durumu değerlendirdi. Yapılan müzakereler sonucunda; Yüksek Seçim Kurulu, söz konusu 16 ilde “Millet İttifakı” adının kullanılamayacağına karar verdi. Bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunacak. Söz konusu partinin logosunun üzerinde “Millet İttifakı” ibaresi yer almayacak.