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HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

MHP, miting takvimini açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MHP, miting takvimini açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14 Mayıs seçimleri için hazırlanan miting takvimini paylaştı. MHP, seçim mitinglerine 24 Nisan Pazartesi günü Kastamonu'dan başlayacak.

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MHP tarafından 14 Mayıs seçimi için hazırlanan miting takvimi paylaşıldı. Kahramanmaraş depremi nedeniyle ara verilen mitinglere tekrar başlanacağı belirtildi.

MHP'nin miting takvimi şöyle:

24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 13.00 Kastamonu,

24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 16.00 Çankırı,

25 Nisan 2023 Salı günü saat 13.00 Nevşehir,

25 Nisan 2023 Salı günü saat 16.00 Niğde,

29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 13.00 Eskişehir,

29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 16.00 Kütahya,

30 Nisan 2023 Pazar günü saat 13.00 Karabük,

30 Nisan 2023 Pazar günü saat 16.00 Bartın

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