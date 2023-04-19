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Açelya Akkoyun 1 ayda 17 kilo verdi zayıflamasının sırrı bakın neymiş ilk kez açıkladı

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Açelya Akkoyun 1 ayda 17 kilo verdi zayıflamasının sırrı bakın neymiş ilk kez açıkladı

Açelya Akkoyun, geçmişte 86 kilo olduğunu ve 1 ay içinde tam 17 kilo verdiğini açıkladı. Ünlü sunucu, 17 kiloyu vermek için kullandığı yöntemi açıkladı.

Açelya Akkoyun 1 ayda 17 kilo verdi zayıflamasının sırrı bakın neymiş ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, 1 ayda tam 17 kilo vererek büyük bir başarıya imza attı.

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Açelya Akkoyun 1 ayda 17 kilo verdi zayıflamasının sırrı bakın neymiş ilk kez açıkladı

Akkoyun, 1 ay boyunca yemeği azaltarak tek öğünle beslendiğini itiraf etti.

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Açelya Akkoyun 1 ayda 17 kilo verdi zayıflamasının sırrı bakın neymiş ilk kez açıkladı

Bol bol su içen ve spor yapan Açelya Akkoyun, bunları kısa süreli yapmadığını ve yıllar içinde alışkanlık haline getirdiğini ifade etti.

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Açelya Akkoyun 1 ayda 17 kilo verdi zayıflamasının sırrı bakın neymiş ilk kez açıkladı

Şimdilerde de düzenli beslenen ve fit kalmaya özen gösteren oyuncu, hayatından ekmeği çıkardığını da sözlerine ekledi.

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