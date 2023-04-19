Açelya Akkoyun 1 ayda 17 kilo verdi zayıflamasının sırrı bakın neymiş ilk kez açıkladı
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Açelya Akkoyun, geçmişte 86 kilo olduğunu ve 1 ay içinde tam 17 kilo verdiğini açıkladı. Ünlü sunucu, 17 kiloyu vermek için kullandığı yöntemi açıkladı.
Ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, 1 ayda tam 17 kilo vererek büyük bir başarıya imza attı.
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Akkoyun, 1 ay boyunca yemeği azaltarak tek öğünle beslendiğini itiraf etti.
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Bol bol su içen ve spor yapan Açelya Akkoyun, bunları kısa süreli yapmadığını ve yıllar içinde alışkanlık haline getirdiğini ifade etti.
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Şimdilerde de düzenli beslenen ve fit kalmaya özen gösteren oyuncu, hayatından ekmeği çıkardığını da sözlerine ekledi.
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