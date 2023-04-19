Yerli ve milli olarak geliştirilen elektrikli lokomotif raylara indiriliyor

E5000 tip elektrikli lokomotif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek toplu açılış töreninde raylara indirilecek.

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Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek toplu açılış töreninde raylara indirilecek.

Raylı sistemlerde teknolojik açıdan yurt dışına bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldıracak elektrikli lokomotif, Türkiye'de bugüne kadar çekiş sistemi yerli olarak tasarlanmış en güçlü araç olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen 5 megavat (MW) gücündeki E5000, Avrupa Birliği (AB) demir yollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI) sertifikasına sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek E5000, saatte 140 kilometre hıza sahip yeni nesil bir elektrikli ana hat lokomotif olarak benzerlerinden ayrılıyor.