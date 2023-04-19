BIST 5.035
DOLAR 19,40
EURO 21,32
ALTIN 1.243,94
HABER /  GÜNCEL

Yerli ve milli olarak geliştirilen elektrikli lokomotif raylara indiriliyor

Yerli ve milli olarak geliştirilen elektrikli lokomotif raylara indiriliyor

E5000 tip elektrikli lokomotif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek toplu açılış töreninde raylara indirilecek.

Abone ol

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek toplu açılış töreninde raylara indirilecek. 

Raylı sistemlerde teknolojik açıdan yurt dışına bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldıracak elektrikli lokomotif, Türkiye'de bugüne kadar çekiş sistemi yerli olarak tasarlanmış en güçlü araç olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen 5 megavat (MW) gücündeki E5000, Avrupa Birliği (AB) demir yollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI) sertifikasına sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek E5000, saatte 140 kilometre hıza sahip yeni nesil bir elektrikli ana hat lokomotif olarak benzerlerinden ayrılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya'dan bisikletleriyle yola çıkan iki turist, Konya'da mola verdi
İspanya'dan bisikletleriyle yola çıkan iki turist, Konya'da mola verdi
BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı mı MEB BİLSEM sonucu nereden öğrenilir?
BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı mı MEB BİLSEM sonucu nereden öğrenilir?
Sudan'da 24 saatlik geçici ateşkes başladı
Sudan'da 24 saatlik geçici ateşkes başladı
16 şehirde Millet İttifakı ismine yasak geldi! YSK'nın yasak getirdiği 16 şehir hangileri işte tam listesi
16 şehirde Millet İttifakı ismine yasak geldi! YSK'nın yasak getirdiği 16 şehir hangileri işte tam listesi
MHP, miting takvimini açıkladı
MHP, miting takvimini açıkladı
Halkbank, Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde şampiyon oldu
Halkbank, Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde şampiyon oldu
Dünyanın en büyük siber savunma tatbikatı başladı
Dünyanın en büyük siber savunma tatbikatı başladı
Bayraktar Kızılelma iniş takımları kapalı ilk uçuşunu da başarıyla tamamladı
Bayraktar Kızılelma iniş takımları kapalı ilk uçuşunu da başarıyla tamamladı
Tetikçinin Oğlu'nda kriz! Şevket Çoruh ve Timuçin Esen sette birbirine girdi deniyor!
Tetikçinin Oğlu'nda kriz! Şevket Çoruh ve Timuçin Esen sette birbirine girdi deniyor!
Son anket geldi ORC Araştırma sonuçları paylaştı Bursa, Kocaeli, İstanbul, Sakarya
Son anket geldi ORC Araştırma sonuçları paylaştı Bursa, Kocaeli, İstanbul, Sakarya
Silah da yerli araç da! Silahlı insansız deniz aracından ilk kez torpido ateşlendi
Silah da yerli araç da! Silahlı insansız deniz aracından ilk kez torpido ateşlendi
Yapay zekada rekabet artıyor. Elon Musk da yarışa katılıyor
Yapay zekada rekabet artıyor. Elon Musk da yarışa katılıyor