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Tüketici güveni Nisan ayında yükseldi

Tüketici güveni Nisan ayında yükseldi

Tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında artarak 87,5 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında arttı. Mart ayında 80,1 olan endeks, Nisan ayında 87,5 oldu.

Tüketici Güven Endeksi nedir?

Tüketici Güven Endeksi (TGE) tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan bir gösterge.

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