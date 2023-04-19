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Azerbaycan'dan Türkiye'ye büyük yardım! Kahramanmaraş için 100 milyon dolar ayrıldı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye büyük yardım! Kahramanmaraş için 100 milyon dolar ayrıldı

Azerbaycan Millet Meclisi Başkan Vekili Adil Aliyev, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için ülkesinin 100 milyon dolar ayırdığını açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülke olan Azerbaycan, deprem illerine yönelik maddi desteğini sürdürecek. Azerbaycan, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için 100 milyon dolarlık bir yardım bütçesi hazırladı.

Depremlerin ardından arama kurtarma ve insani yardım ekibiyle Türkiye'nin yaralarını sarmaya yardım eden Azerbaycan, maddi desteklerine de devam ediyor. Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği'nce düzenlenen iftar programına Azerbaycan Millet Meclisi Başkan Vekili Adil Aliyev de katıldı.

Aliyev, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, önceki gün 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulunduklarını söyledi.

"Türkiye'nin inşası bizim inşamızdır"

Aliyev, "Depremden hemen sonra çocuğundan yaşlısına tüm Azerbaycan, Türkiye'nin yanında olmak istedi ve oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş için 100 milyon dolar ayırdı. Azerbaycan Caddesi'nin yeniden inşa edilmesine destek olacağız. Oradaki arazileri de gezdik. Yakın günlerde yeni çalışmalar başlayacak. Elimizden geleni yapacağız. Bir millet olduğumuzu her zaman göstereceğiz. Önderimiz Haydar Aliyev'in dediği gibi, Türkiye'nin sağlığı bizim sağlığımız, Türkiye'nin inşası bizim inşamızdır" diye konuştu.

Aliyev, Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasında Türkiye'nin bütün imkânlarıyla Azerbaycan'ın yanında durduğuna vurgu yaparak, "Bizim milletimiz her zaman bir olarak var olacak. Milletimizi, kardeşliğimizi sevmeyen devletler çoktur. Ama biz bir olarak onlara karşı durmayı başarmalıyız. Türkiye'mizin kısa zamanda büyük başarılar elde ettiğini bilerek, her zaman Türkiye'mizin arkasında olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.

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