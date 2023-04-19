Nerede oy kullanacağım? Oy kullanma yeri YSK/e-devlet sorgu ekranı

Nerede oy kullanacağım sorusunun yanıtı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu-YSK, seçmen oy kullanma sandık bilgilerini erişime açılıyor. Oy kullanma yeri ve sandık sorgulama ekranı secmen.ysk.gov.tr adresinden ve e-devlet'in turkiye.gov.tr adresinden yapılabilir.

Abone ol

14 Mayıs'ta nerede oy kullanacağım, seçmen sandık bilgi sorgu ekranı YSK'nın internet sayfası secmen.ysk.gov.tr adresinden ve e-devlet'in internet sayfası turkiye.gov.tr'den erişilebilecek. İşte e-Devlet ve YSK seçmen kaydı sorgulama ekranına erişimin detayları...

Yüksek Seçim Kurulu-YSK seçmen kütük bilgilerini bugün kesinleştiriyor. YSK seçmen kütük bilgilerinin kesinleşmesi ardından 'Nerede oy kullanacağım?', 'Oy kullanma yeri sandık bilgilerine nasıl ulaşabilirim' sorularının yanıtları da erişilebilir olacak. YSK seçmen oy kullanma yeri ve sandık bilgisi sorgalama ekranı secmen.ysk.gov.tr adresinden tüm vatandaşlara açılacak.

Hem yurt içi seçmen kütük ve sandık bilgileri hem de yurtdışı seçmen ve kütük sorgulama bilgileri secmen.ysk.gov.tr adresinde olacak. YSK oy kullanma yeri sorgulama, seçmen sandık sorgu ekranı secmen.ysk.gov.tr adresine yoğunluktan dolayı ulaşamayan seçmenler için oy kullanma yeri sorgulama ve seçmen sandık sorgu ekranının ikinci alternatifi e-devlet. e-devlet'in internet sayfası turkiye.gov.tr'den de seçmenle 'nerede oy kullanacağım, sandık no ve sıra numaram kaç?' sorularına yanıt bulabilirler.

2023 seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte vatandaşlar, 'Nerede oy kullanacağım?' sorusuna yanıt aramaya başladı. 10 Mart 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla resmen seçim takvimi işlemeye başladı. Erdoğan'ın yayınladığı seçim kararı sonrası 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi ilişkin takvime göre bugün yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Peki, seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Seçmen kaydım nerede?

Seçmen kütükleri, bugün kesinleştirilecek olup, sandık atamaları yapıldıktan sonra, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy kullanacağınız sandığa ait bilgiler ile ilgili duyuru YSK tarafından ilan edilecek.

SEÇMEN KAYGI SORGU EKRANI

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgilere erişilebilecek.

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın. Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz. Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir. Ayrıca e-devlet seçmen kaygı sorgu ekranına bilgisayarınızın arama çubuğuna https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama linkini kopyalayıp, yapıştırarak da ulaşabilirsiniz.