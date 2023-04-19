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İzmir'de bayram havası nasıl olacak?

İzmir'de bayram havası nasıl olacak?

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Ramazan Bayramı boyunca İzmir'de hava sıcaklığı, 20-23 derece arası seyredecek.

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Ramazan Bayramı öncesi Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu açıklandı. Buna göre bayram boyunca hava sıcaklığı, 20-23 derece arası seyredecek.

Arife günü hava sıcaklığı en yüksek 20 derece olacak, yerel ölçekte sağanak yağış meydana gelecek. Bayramın birinci günü olan 21 Nisan günü hava sıcaklığı 21 dereceye ulaşacak. Hava sıcaklığı, bayramın ikinci günü olan 22 Nisan Cumartesi 22, bayramın üçüncü günü olan 23 Nisan Pazar günü de 23 derece olacak.

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