Yasak aşkı öğrenen kadından vahşi plan! Asitli saldırının detayları tüyler ürpertti

Denizli’de 2 çocukları olan ve yaklaşık 18 yıldır evliliklerini sürdüren Gökhan Y. (40) ile Kerzi Y. (40) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eve çok sık gelmediği için kocasının kendisini aldattığını düşünen Kerzi Y., eşinin yasak aşkının peşine düştü.