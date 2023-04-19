Yasak aşkı öğrenen kadından vahşi plan! Asitli saldırının detayları tüyler ürpertti
DENİZLİ'de eşinin sevgilisi ve ondan doğan 2 aylık bebeğine asitle saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan kadının, akılalmaz planının detayları belli oldu.
Denizli’de 2 çocukları olan ve yaklaşık 18 yıldır evliliklerini sürdüren Gökhan Y. (40) ile Kerzi Y. (40) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eve çok sık gelmediği için kocasının kendisini aldattığını düşünen Kerzi Y., eşinin yasak aşkının peşine düştü.
Kerzi Y., Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesinde evini tespit ettiği kocasının S.G. isminde Özbek sevgilisi ve ondan dünyaya gelen 2 aylık Hamdi Y. adında bebeğini üzerine asit dökerek ağır yaraladı.
Saldırının ardından kendi evinde yakalanan Kerzi Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın ilk ifadesinde, 2 çocuğunun babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini söyledi.
Detaylar tüyler ürpertti
Vücudunda yanıklar oluşan anne S.G'nin tedavisi tamamlanırken, hayati tahliyesi devam eden 2 aylık Hamdi bebek ise İzmir’e sevk edildi. Kocasının sevgilisini ve bebeğini asitle yaralayan kadının, olayı gerçekleştirirken yaptığı planların detayları ise tüyler ürpertti.