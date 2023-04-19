'Amerika Erdoğan’ı gözden çıkarmadı' iddiasının perde arkası! Latif Şimşek yazdı

Yazar Latif Şimşek, son dönemde "Amerika Erdoğan’ı gözden çıkarmadı" türünden, ters algı operasyonları yapılarak, Millet İttifakı’nın Amerika ve Batı ile bağlantılarının gizlenmeye çalışıldığını yazdı. Kılıçdaroğlu'nu ABD Büyükelçisi ile bir ay önce yaptığı görüşmenin tutanaklarını açıklamaya çağıran Şimşek, aksi halde “Seçimlere dönük ABD-CHP iş birliği” gölgesinin kalkmayacağını belirtti.

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14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde. Yabancı ülkelerin ve büyükelçilerin ilgisi hiç olmadığı kadar fazla.

Seçimleri ilişkin yazı kaleme alan Şimşek, iktidarın ve Millet İttifakı'nın yabancı ülkelerle olan ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"ABD Erdoğan'ı değil, Erdoğan ABD'yi gözden çıkardı, peki nasıl?" başlıklı yazısında Şimşek, Erdoğan'ın dış politikasını ve Millet İttifakı'nın yöneltilen eleştirilere ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Seçimlere dönük ABD-CHP iş birliği” gölgesi

"Son günlerde, “Amerika Erdoğan’ı gözden çıkarmadı” türünden, ters algı operasyonları yapılarak, Millet İttifakı’nın Amerika ve Batı ile bağlantıları gizlenmeye çalışılıyor. ABD’nin Erdoğan’ı gözden çıkarıp çıkarmaması önemli değil. Erdoğan, ABD’yi ve Batı’yı gözden çıkaralı yıllar oluyor. Erdoğan, ABD ve Batı ile Türkiye’nin çıkarlarını önceleyen bir ilişki içinde.

Erdoğan bunları yaparken, Millet İttifakı’nın bileşenleri, son bir yıl içinde ABD, İngiltere ve Avrupa büyükelçileriyle randevu yarışına giriyor. Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi ile bir ay önce yaptığı görüşmenin tutanaklarını açıklamadıkça, o görüşmenin üzerinden, “Seçimlere dönük ABD-CHP iş birliği” gölgesi asla kalkmayacaktır."

Latif Şimşek'in yazısının tamamı