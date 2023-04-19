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Kayahan'ın kızı Beste Açar kimdir? Beste Açar nereli, kaç yaşında?

Kayahan'ın kızı Beste Açar kimdir? Beste Açar nereli, kaç yaşında?

Son katıldığı bir canlı yayında uzay aracına bindiğini ve üzerinde bazı deneylerin yapıldığını söyleyen Beste Açar'ın hayatı, evlilikleri ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Kayahan'ın kızı Beste Açar kimdir?

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Beste Açar, bir programda yaptığı açıklamada "Derslerimde enerjiyle burnunu, göz altı morluğunu ve göz rengini değiştirenler oluyor. Gözünün rengini değiştireni gördüm. İnanarak her şey mümkün" sözlerine yer verdi. Bu açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Beste Açar'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Kayahan'ın kızı Beste Açar kimdir, nereli, kaç yaşında? Beste Açar kiminle evli? İşte, Beste Açar hakkında merak edilenler...

Beste Açar kimdir?

Beste Açar, usta şarkıcı Kayahan’ın ilk kızıdır. Kayahan, lise yıllarındayken, henüz orta okul son sınıf öğrencisi olan Nur hanımla tanışmıştı. Nur hanımı görür görmez aşık olan ve üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 yılında nikah masasına oturan Kayahan’ın 1974 yılında Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi.

Beste Açar evlilikleri

Beste Açar, ilk evliliğini bir dönemler müzik dünyasına damga vuran Tayfun Duygulu ile yaptı. Ancak, Tayfun Duygulu’yu aldattı ve boşandı. Babası Kayahan, bu dönemde kızı Beste’ye çok kızmış ve araları bozulmuştu.

Beste Açar'ın ikinci evliliği ise Onur Berberoğlu ile geçekleşti. Beste Açar'ın bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile yollarını ayırdı.

Üçüncü evliliğini Galatasaray Store'un sahibi Engin Haravon ile yapan Beste Açar, bu defa mutluluğu yakaladı.

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