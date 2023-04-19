Yüz Yıllık Mucize'nin Süreyya'sı Zerrin Tekindor'un oğluna bakın! Babasının kopyası

Yüz Yıllık Mucize dizisinin Süreyya'sı Zerrin Tekindor'un eski eşi Yalı Çapkını dizinin Halis Korhan'ı Çetin Tekindor. Zerrin Tekindor'un oğlu ise Hira Tekindor.

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"Yüz Yıllık Mucize"nin Süreyya'sı Zerrin Tekindor'un eşi ve çocukları kim sorusu izleyenlerce merak konusu. Yüz Yıllık Mucize dizinde Süreyya karakterine hayat veren Zerrin Tekindor'un eski eşi Yalı Çapkını dizisinin Halis Korhan'ı Çetin Tekindor. Yüz Yıllık Mucize Süreyya'sı ile Yalı Çapkını Halis Korhan'ının evliliklerinden olan çocukları ise Hira Tekindor. Hira Tekindor da anne ve babası gibi sanat camiasının ünlü isimlerinden. 23 Nisan 1989 Ankara doğumlu olan Hira Tekindor, çevirmenlik, tiyatro ve kısa film yönetmeliği yapıyor. 34 yaşında olan Hira Tekindor, sosyal medya hesaplarını da aktif kullanan isimlerden. Sık sık babası ve annesiyle fotoğraflarını paylaşıyor.

Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisinde Eşref'in eşi, Harika'nın halası Süreyya karakterine hayat veren Zerrin Tekindor'un özel hayatı da bir hayli merak ediliyor. 130 yaşındaki Ali Tahir’in Harika ile tanışmasıyla değişen hayatını anlatan Yüz Yıllık Mucize oyuncusunun oğlunun da ünlü olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde "Yalı Çapkını" dizisinde "Halis Korhan"ı oynayan Çetin Tekindor ile 1988 yılında evlenen 1999'da boşanan Zerrin Tekindor'un bu evlilikten Hira adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı.

Hira Tekindor kimdir?

23 Eylül 1989'da Ankara'da dünyaya gelen Hira Tekindor; çevirmenlik, tiyatro ve kısa film yönetmenliği yapıyor. Pierre Loti Fransız Lisesi mezunu olan ünlü isim, lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu babası Çetin Tekindor tarafından yazılan "Örümcek" isimli kısa filmle 2006'da ödül aldı.

The University of Kent'in Film Studies bölümünü kazanan Hira Tekindor, 2010'da buradan mezun oldu. Ardından birçok tiyatro oyununun çevirisini üstlenen Tekindor, "Köprüden Görünüş", "Arzu Tramvayı", "Toz" gibi tiyatro oyunlarının yönetmenliğini üstlendi. Sosyal medyayı aktif kullanan Hira Tekindor, sık sık annesi ve babasıyla pozlarını da takipçileri ile paylaşıyor.