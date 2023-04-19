'Peşime taktıkları derin devlet ajanları..." Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkeyi dilenciye çeviren Erdoğan, bizi kendi gibi sanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tefecilerle anlaşmış ve IMF'den para alacaklar suçlamalarına cevap veren Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "IMF ile görüşmüyoruz. İktidarımızda IMF’ye de tefecilere de başvurma niyetimiz yok. Ülkeyi dilenciye çeviren Erdoğan Bizi de kendileri gibi sanıyor"” yanıtını verdi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "IMF ile görüşmüyoruz. İktidarımızda IMF’ye de tefecilere de başvurma niyetimiz yok” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, Murat Yetkin'e konuştu. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi dilenciye çeviren Erdoğan. Bütün bunları düzelteceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Peşime taktıkları derin devlet ajanları...

- Dilin kemiği yok. Dertleri Türkiye’ye yatırım getirmek değil, doları nasıl tutacakları. Benim ABD’de, İngiltere’de ne yaptığım, kimlerle görüştüğüm belli. Büyükelçiler haberli, ayrıca mutlaka bizi takip edenler, peşime taktıkları derin devlet elemanları da biliyordur. Biz faizle para istemiyoruz, yatırım, temiz para gelsin diye çalışıyoruz.

Bizi kendileri gibi sanıyorlar, çünkü gebeler...

- Bizi de kendileri gibi sanıyorlar. Para gelsin de nereden gelirse gelsin anlayışındalar. Türkiye Man Adası değil. Uyuşturucu baronlarına, kaçakçılara af çıkardılar, kapıları açtılar. Türkiye’yi kara para cenneti haline getirdiler. Günay Amerika’da uyuşturucu taşıyan gemiler yakalanıyor, dünyanın her yerinden mafyalar Türkiye’nin sokaklarında çatışıyor, iktidarsa seyirci, çünkü o paraya gebe. Bunlara son vereceğiz.

TRT hakkında suç duyurusu yaptık

- Bırakın sözlerimize yer vermeyi, paramızla ilan vermek istiyoruz, almıyorlar. Seçim kampanyamıza yer vermiyorlar. Oysa yasası var, TRT’nin yasalara uyması önemli. İktidarın bile diyemiyorum, çünkü tek adam rejimi artık, Erdoğan’ın borazanı haline geliyor. Suç duyurusunda bulunduk.

Beştepe'de Erdoğan'a şikayet ettim...

- Saray’a bir defa gittim. O da 15 Temmuz’dan sonra. Orada TRT’nin CHP’ye, muhalefete tamamen kapalı durduğunu daha bir kez dahi ekrana davet almadığımı da söyledim. “Olur mu öyle şey” dedi. Onun ardından bir defa çağırdılar. Sonra yine yok. Bu kadar yıldır sadece bir kez…

Ben çekinmem istediklerini sorabilirler...

- Bizim de işlerine gelenler dışında muhalefeti partilerinin de görüşlerine yer vermek zorundalar. Kendilerine biraz güveniyorlarsa çıkarsınlar canlı yayına, karşıma da kimi istiyorlarsa onlar koysunlar, bana istedikleri soruyu sorsunlar. Ben çekinmem, ama devlet kanalında, TRT’de görünmemizden korkuyorlar.