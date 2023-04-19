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HDP'li Hasip Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: 15 Mayıs’ta Selo çıkacak, Tayyip girecek

HDP'li Hasip Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: 15 Mayıs’ta Selo çıkacak, Tayyip girecek

Eski HDP milletvekili Hasip Kaplan, 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah bir tehditte bulundu. Kaplan'ın "15 Mayıs’ta Selo çıkacak, Tayyip girecek" paylaşımı tepki çekti.

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Cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını devam ettirirken, tarihi seçimler öncesi HDP'li isimler ise destek verdikleri ismin Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladılar.

Son dönemde terörist elebaşı Öcalan'a özgürlük istemeleri ile gündeme gelen HDP'li vekiller tepki toplamaya devam ederken, HDP’li eski vekil Hasip Kaplan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti.

14 Mayıs seçimlerini işaret etti

Kaplan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "15 Mayıs'ta Selo çıkacak Tayyip girecek" şeklinde küstah bir ifade kullandı.

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