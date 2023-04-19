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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye getiriliyor! Tarih belli oldu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye getiriliyor! Tarih belli oldu

Arnavutluk, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine karar vermişti. Faruk Fatih Özer'in yarın Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

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Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Özer'in iadesiyle ilgili süreçte son aşamaya gelindi.

Özer, Adalet Bakanlığının talebi üzerine firar ettiği Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmıştı. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Özer'in iadesini istemişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüşmüş, iade konusu ele alınmıştı.

Arnavutluk adli makamlarının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi"ne yönelik kararının yüksek mahkemelerce onaylanmasının ardından Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Faruk Fatin Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.

İade süreci

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalandı. Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onadı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki 2022'deki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara yönelik yaptığı itirazı reddetti.

Vurgun 2 milyar dolardan fazla deniyor

Thodex vurgununda ne olmuştu?: Thodex ile tıpku diğer kripto para borsaları gibi yatırımcıların yatırdığı itibari para veya kripto paralar üzerinden alım satım ve para çekme işlemleri yapılıyordu. Yatırımcıların parası ve varlıkları ise Thodex'in şifreli olduğu düşünülen kripto para cüzdanları ve banka hesaplarında tutuluyordu. 2021 yılının nisan ayında kripto paralar için alım-satım hizmeti veren borsada tüm işlemler durdu. Ardından şirketin CEO’su olan 1994 doğumlu Faruk Fatih Özer, hesapları boşaltıp yurtdışına kaçtı. 391 bin kişinin kullandığı tahmin edilen kripto borsasında 2 milyar dolardan fazla vurgun yapıldığı tahmin ediliyor.

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