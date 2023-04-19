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Oynarken bahçe korkuluğu çenesine saplandı

Oynarken bahçe korkuluğu çenesine saplandı

BURSA'nın ORHANGAZİ ilçesinde bir evin bahçe kapısının üzerinden atlamaya çalışan 10 yaşındaki çocuğun çenesine demir korkuluk saplandı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması ile küçük kızın çenesine saplanan demir korkuluk çıkarıldı ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Orhangazi’nin Muradiye Mahallesi İzzet Kani Örgün Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Suriye uyruklu olduğu belirlenen Hala A. isimli 10 yaşındaki kız çocuğu, cadde üzerindeki bir evin bahçesine kaçan topunu almak için demir parmaklığa tırmandı. Bu esnada dengesini kaybeden Hala A. demir kapı üzerinde bulunan demir korkuluğun üzerine düştü.

Çocuğun düşmesi ile demir korkuluk çenesine saplandı. Çocuğun acı feryatlarını duyan çevre sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir vatandaşın getirdiği demir keseceği ile demiri kestikten sonra çocuğun çenesine saplanmış demiri çıkardı. Ambulansa taşınan yaralı çocuk, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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