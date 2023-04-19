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Nuray Levent Güngör Avrupa şampiyonu oldu

Nuray Levent Güngör Avrupa şampiyonu oldu

Ermenistan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda, Nuray Levent Güngör Avrupa Şampiyonu oldu.

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Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Nuray Levent Güngör, Ermenistan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonu oldu.

Milli sporcu Nuray Levent Güngör, 64 kilogramda koparmada 99 kilo ile altın, silkmede 120 kilo ile bronz madalya kazandı ve toplamda 219 kilo ile Avrupa Şampiyonu oldu. 

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Aynı zamanda Düzceli de olan öğrencimiz Nuray Levent Güngör'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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