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Kadın Curling Milli Takımı'nda hedef olimpiyatlar

Kadın Curling Milli Takımı'nda hedef olimpiyatlar

İkinci kez katıldıkları Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda ilk 8 takım arasında yer alma başarısı gösteren Kadın Curling Milli Takımı, 2026 Kış Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Milli curlingciler, İsveç'in Sandviken kentinde 18-26 Mart'ta Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkenin katıldığı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda çıktığı 12 maçtan 6'sını kazandı.

Geçen sene aynı şampiyonadan sadece iki galibiyetle ayrılan milliler, bu yılki müsabakalarda ise aldığı galibiyetlerle gelecek için umut verdi.

Avrupa'da 10, dünyada ise en iyi ilk 13 takım arasında yer alan kadın milliler, önümüzdeki yıllarda düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonalarında da ilk 8'de yer alıp toplayacakları puanlarla İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'na katılmayı amaçlıyor.

"Oynadığımız 12 maçın 6'sını kazandık"

Milli takım antrenörü Fatih Ağduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın güzel geçtiğini söyledi.

Şampiyonada dünyanın en iyi 13 takımının yer aldığını belirten Ağduman, "Bu katıldığımız ikinci dünya şampiyonasıydı. Dünyanın en iyi 13 ülkesi olarak yarıştık. Oynadığımız 12 maçın 6'sını kazandık." dedi.

Ağduman, şampiyonaya iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Turnuva yorucuydu ve peş peşe maçlarımız oldu. Bunun için temmuz ayından beri çalışmalarımızı yürütüyoruz, iyi hazırlanmıştık. Bu dönemde yurt dışına özel turnuvalara gittik, bunlar bizim için avantaj oldu. Bu aslında çok büyük bir başarı. Biz daha önceden ilk 6 ya da ilk 8 arasında yer almayı hedefliyoruz demiştik." diye konuştu.

Alınan sonucun Türk curlingi için önemli bir sıçrama olduğunu dile getiren Ağduman, şöyle devam etti:

"Bir maç daha kazansak 6 ya da 4. olurduk. Belki madalya bile garantiydi. Bu manada takımımız çok iyi mücadele etti. Geçen sene iki galibiyet almıştık, bu sene 6, bu çok ciddi bir sıçrama oldu. Biz sıralamada 8. görünüyoruz ama puanlama olarak ABD ile aynı puandayız. İlk 8 takım olimpiyatlara gidiyor. Önümüzdeki iki şampiyonada da ilk 8'e girdiğimiz zaman olimpiyatlara direkt katılacağız."

"Bu yıl ilk 8'e girmek bizim için bir başlangıçtı"

Takım kaptanı Dilşat Yıldız da hedeflerine ulaştıklarını anlatarak, "Bu sonucu hedefliyorduk çünkü çok çalıştık. Asıl hedefimiz aslında 2026 Kış Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmak. Bundan dolayı da dünya şampiyonalarındaki sıralama bizim için çok önemli. Bu yıl ilk 8'e girmek bizim için bir başlangıçtı. Biz aslında ABD ile 7. sırayı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha iyisini yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Takım olarak büyük çaba ile çalışıyoruz ve seneye hedefimiz dünya ve Avrupa'da derece elde etmek. Bunun için çalışacağız. Takımı çok daha yüksekte görüyorum çünkü herkes aynı istikrarda çalıştığı, hedefleri aynı olduğu için bu durumu başarmak zor değil. Bu spora başladığım ilk zamanlar tek hedefim olimpiyat sporcusu olmak ve derece almaktı. Bunun için 2026 olimpiyatlarına katılmak için elimizden geleni yapacağız."

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