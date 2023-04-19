Kargolar yarın çalışıyor mu? Arefe günü kargo çalışma saatleri

Yarın yani 20 Nisan Perşembe günü arefe günü. Kargolar yarın çalışıyor mu? Arife günü kargolar saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor sorusu ile vatandaşların gündeminde.

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PTT, MNG, Aras, Yurtiçi Kargo firmaları bayram öncesinde yılın en yoğun günlerini yaşıyor. Özellikle gönderileni bayramdan önce almak ve göndermek isteyen milyonlarca kişi planlarını kargoların çalışma günlerine göre planlıyor. 2023 Ramazan Bayramı tatili ise yarın yani 20 Nisan 2023 Perşembe günü öğleden sonra itibariyle başlıyor. Peki, Kargolar yarın çalışıyor mu? Arife günü kargolar saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? İşte yanıtı ve 2023 kargo çalışma saatleri (PTT, MNG, Aras, Yurtiçi)

Kargolar yarın çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı tatili yarın yani arife günü öğleden sonra başlıyor. Bu nedenle kargolar da sabah her zamanki saatinde çalışmaya başlayacak. Ancak resmi tatil öğleden sonra başladığı için faaliyetler yarım gün sürecek.

Arefe günü kargo saatleri

Arife günü yani 20 Nisan Perşembe günü PTT, MNG, Aras, Yurtiçi gibi kargolar sabah her zamanki saatlerinde faaliyetlerine başlayacaklar. Ancak öğleden sonra Ramazan Bayramı resmi tatili başladığı için öğleden sona kapanacak.

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.