BIST 5.006
DOLAR 19,39
EURO 21,24
ALTIN 1.229,71
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı iki ayrı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız hakkında 'yurt dışına kaçacak' iftirasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu iftirası nedeniyle 50 bin lira, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin lira manevi tazminata mahkum etti." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun paylaştı! Kim bu eli silahlı kişi
Foto Galeri Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun paylaştı! Kim bu eli silahlı kişi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Din görevlileri buldu enkazın üzerindeki poşetten deste deste dolar çıktı
Din görevlileri buldu enkazın üzerindeki poşetten deste deste dolar çıktı
Arefe günü okunacak 1000 ihlasın faziletleri neler, neden okunur?
Arefe günü okunacak 1000 ihlasın faziletleri neler, neden okunur?
Abdurrahman Dilipak'tan 'tuhaf' 15 Temmuz çıkışı! "15 Temmuz patladı patlayacak"
Abdurrahman Dilipak'tan 'tuhaf' 15 Temmuz çıkışı! "15 Temmuz patladı patlayacak"
Almanya karıştı! Kiliselerde cinsel istismar raporu: Yüzlerce rahip şüpheli
Almanya karıştı! Kiliselerde cinsel istismar raporu: Yüzlerce rahip şüpheli
Otobüs biletleri tükendi, bayram için ek seferler düzenlendi
Otobüs biletleri tükendi, bayram için ek seferler düzenlendi
Türkiye'deki barajların kalbine yerli "yüksek teknoloji"
Türkiye'deki barajların kalbine yerli "yüksek teknoloji"
Türkiye'nin ilk hidrojen vadisinde yeşil hidrojenin pilot üretimine başlandı
Türkiye'nin ilk hidrojen vadisinde yeşil hidrojenin pilot üretimine başlandı
Arefe günü yapılacak ibadetler hangisi arefe günü zikirleri sayısı
Arefe günü yapılacak ibadetler hangisi arefe günü zikirleri sayısı
Nuray Levent Güngör Avrupa şampiyonu oldu
Nuray Levent Güngör Avrupa şampiyonu oldu
Türk oyun sektörüne 2022'de 424,7 milyon dolarlık yatırım yapıldı
Türk oyun sektörüne 2022'de 424,7 milyon dolarlık yatırım yapıldı
Kadın Curling Milli Takımı'nda hedef olimpiyatlar
Kadın Curling Milli Takımı'nda hedef olimpiyatlar
Oynarken bahçe korkuluğu çenesine saplandı
Oynarken bahçe korkuluğu çenesine saplandı