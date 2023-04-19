Arefe günü okunacak 1000 ihlasın faziletleri neler, neden okunur?

Yarın Ramazan bayramından önceki gün yani arefe günü. Bugünü hakkıyla ihya etmek isteyen vatandaşlar arefe günü hangi ibadetler yapılır, arefe günü çekilecek zikirler hangisi ve arefe günü okunacak 1000 ihlas suresinin faziletleri nelerdir araştırması yapıyor.

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Ramazan bayramı arefesi bu sene yarın yani 20 Nisan Perşembe gününe denk geldi, fazileti bol bu günde hangi ibadetler yapılır, arefe günü ibadetleri neler ve hangi zikirler esmalar çekilir araştırması yapıyor.

Arefe günü okunacak dualar, arefe günü yapılacak ibadetler ve arefe günü zikirleri ile ibadetlerini gerçekleştirecek olan pek çok vatandaş, bu ibadetlerin neler olduğunu sorguluyor. İşte, arefe günü ibadetleri ve okunacak dualar

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir. İşte, arefe günü okunacak dualar.

Arefe günü zikirleri

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi.

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir..

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh..

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Arefe günü ibadetleri

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır.