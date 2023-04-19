Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun paylaştı! Kim bu eli silahlı kişi

5- 10 Nisan 2023 tarihinde belediyemiz yıkım ve tahliye işlemini gerçekleştirmek istedi. Bu işlem İstanbul Valiliği Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından İmar Barışı kapsamında verilen 'yapı kayıt' belgesi gerekçe gösterilerek engellendi. 6- Halbuki İmar Kanunu’nun geçici 16’ıncı maddesi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği yapı kayıt belgesi imar açısından fazladan bir hak sağlamayacağı gibi idari para cezası ve yıkım kararının uygulanmasına engel olmaz.