Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun paylaştı! Kim bu eli silahlı kişi
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi arasında kaçak yapıların yıkımıyla ilgili gerginlik sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Üsküdar'da yıkımı devam eden kaçak yapılara ilişkin bir videoyu "Kim bu eli silahlı kişi" notuyla paylaştı. Sonra da o kişinin kimliğini açıkladı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi'nin kaçak yapı yıkımıyla ilgili yaşadığı gerginlik sürüyor. İBB'nin yıkmasının engellendiği Üsküdar Salacak Sahili'nde tarihi Kuşkonmaz Camii'nin yanındaki kaçak kafelerle ilgili tartışmalar sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kafenin çatı katına çıkan silahlı kişiyi paylaştı. Murat Ongun, "Kim bu silahlı kişi? Üsküdar’daki kaçak kafelerde neler oluyor?" dedi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Kuşkonmaz Camii'nin yanındaki kaçak kafelerle ilgili süreci şu sözlerle anlatmıştı:
1- Mimar Sinan’ın emaneti 443 yıllık tarihi Kuşkonmaz Camii’nin yanına, Üsküdar sahiline kaçak kafe yapıldı. Biz bu kaçak yapıların tahliyesini Üsküdar Kaymakamlığı’ndan talep ettik ancak bu talebimiz anlaşılmayan (!) nedenlerle yerine getirilmedi.
2- 2022 tarihinde İmar Kanunu gereğince Büyükşehir Belediye Encümenimiz tarafından oy birliği ile bu kaçak kafelerin yıkılmasına ve idari para cezası verilmesine karar verildi.
3- Kaçak kafe sahipleri bu karara karşı dava açtı. Bu yıl 29 Mart tarihinde mahkeme 'yürütmenin durdurulması' talebini reddetti.
4- Kaçak kafe sahipleri bu karara itiraz ettiler, yapılan itiraz da Bölge İdare Mahkemesince red edildi.
5- 10 Nisan 2023 tarihinde belediyemiz yıkım ve tahliye işlemini gerçekleştirmek istedi. Bu işlem İstanbul Valiliği Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından İmar Barışı kapsamında verilen 'yapı kayıt' belgesi gerekçe gösterilerek engellendi. 6- Halbuki İmar Kanunu’nun geçici 16’ıncı maddesi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği yapı kayıt belgesi imar açısından fazladan bir hak sağlamayacağı gibi idari para cezası ve yıkım kararının uygulanmasına engel olmaz.