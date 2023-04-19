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Din görevlileri buldu enkazın üzerindeki poşetten deste deste dolar çıktı

Din görevlileri buldu enkazın üzerindeki poşetten deste deste dolar çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 3 çocuğuyla hayatını kaybeden arkadaşının vefat ettiği binanın enkazına gelen 2 din görevlisi, poşette 57 bin 805 dolar bulunca hemen emniyete gidip parayı polise teslim etti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Onikişubat ilçesi Hilal Apartmanı'nda ikamet eden Kur'an kursu öğreticisi Mahmut Samir Demir ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 73 gün geçtikten sonra il dışında oldukları için cenazelerine katılamayan 15 yıllık arkadaşı, 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu öğreticileri Mehmet Gün ve Taha Hannan, apartmanın enkazına gelip dua etti.

Dua sonrası enkazın üzerinde bir poşetteki paraları fark eden Gün ve Hannan, poşeti emniyete götürüp polis ekiplerine teslim etti. Bulunan paranın 57 bin 805 dolar olduğu belirtildi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kur'an kursu hocalarından Mehmet Gün, depremde hayatını kaybeden arkadaşının cenaze namazına katılamadığını belirterek, "Taha hocamla beraber evin olduğu yere bir gidelim en azından Sami Hocamızın ve çocuklarının enkazında bir dua edelim dedik. Niyetimiz bu şekildeydi. Duamızı yaptık. Daha sonra eskileri yad ederek duygulandık. Enkazın üstündeyken parayı gördük. Biz de bir vatani görev olarak bunu hemen emniyete götürüp teslim etmemiz gerektiğini düşündük. Bir Müslümanın yapması gerekeni yaptık. Depremden 3 gün önce buraya taşındı. Burada 3 çocuğuyla beraber rahmetli oldu. Eşi kurtuldu ve fizik tedavisi oluyor. Bizim hocamız, 15 yıllık bir mazimiz var kendisiyle. Rabbim inşallah bir daha böyle depremler yaşatmasın" dedi.

Vefat eden Mehmet Samir Demir’de hafızlığını yapan Kur'an kursu hocalarından Taha Hannan ise, "Hafızlığımı kendisinde yapıp kendisinde bitirdim. Kur'an-ı Kerim tekrarı yaparken kendisiyle yaşadığımız hatıralar aklıma geliyor. Mehmet hocamla burada geçmişi hatırlarken poşeti gördük. Bu poşeti açtığımız zaman bayağı yüklü bir dolar bulduk. Vatani görev olarak polise teslim ettik. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

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