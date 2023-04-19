Yarın bankalar kaça kadar açık? 20 Nisan arefe günü banka çalışma saatleri

Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Para çekmek ya da göndermek isteyenler EFT ve havale saatleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 20 Nisan 2023 Perşembe yarın bankalar kaça kadar açık, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler soruyor: Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü?

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Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık sorusu gündemdeki yerini aldı. 21-22-23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler sorgulamalara başladı.

Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı, yarım gün mü soruları yanıt arıyor. Havale ve EFT saatleri özel ve kamu bankalarının resmi sitelerinde araştırılıyor. Peki, 20 Nisan 2023 Perşembe yarın bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar…

Yarın, 20 Nisan tam gün mü tatil?

Ramazan Bayramı öncesinde Arife Günü idrak edilecek. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Yarın bankalar açık mı?

Bankalar, 20 Nisan 2023 Perşembe günü, öğlene kadar çalışacak. Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

EFT ve havale ne zaman hesaba geçer?

20 Nisan öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.

Bu noktada bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerinde başvurabilir.