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Jandarma, Malatya'da 14 çadır derslik kurdu

Jandarma, Malatya'da 14 çadır derslik kurdu

6 Şubat'taki depremler nedeniyle çok sayıda binanın hasar gördüğü MALATYA'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eğitim ve öğretimin yeniden başlaması için derslik çadırlar kuruluyor.

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Malatya'da jandarma ekipleri, hasar görmesi nedeniyle eğitim öğretimin başlayamadığı Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine 16 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde 7 derslik için çadır, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de 7 derslik için çadır kurulumu yaptı.

Söz konusu çadırlarda kısa zamanda eğitim öğretime başlanılması planlanıyor.

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