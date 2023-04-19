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Bayram tıraşı son güne kalmasın. Berberlerde bayram yoğunluğu var

Bayram tıraşı son güne kalmasın. Berberlerde bayram yoğunluğu var

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala berberlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayrama tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar, berberlerin yolunu tutuyor.

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Bolu’da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı’na saç tıraşını olmuş ve bakımlı şekilde girmek isteyen vatandaşlar, berber randevularını doldurdu. Berberlerin yolunu tutan müşteriler, dükkanlarda yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk sebebiyle sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar müşterileri tıraş eden berberler vatandaşları bayrama hazırlıyor.

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