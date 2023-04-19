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Egemen Korkmaz, Trabzonspor yolunda

Egemen Korkmaz, Trabzonspor yolunda

Denizlispor, Erzurumspor ve Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan eski futbolcu Egemen Korkmaz, geçtiğimiz yaz Abdullah Avcı'nın ekibinden ayrılmıştı. Korkmaz'ın bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Nenad Bjelica'nın ekibinde yer alacağı iddia edildi.

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Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını terleten Egemen Korkmaz, futbolculuk kariyerinin sona ermesinin ardından yardım antrenör olmuştu. Denizlispor, Erzurumspor ve Trabzonspor'da bu görevi yapan Korkmaz için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Geçen yaz görevden alınmıştı

Fanatik'te yer alan habere göre, geçtiğimiz yaz Abdullah Avcı'nın ekibinden ayrılan Egemen Korkmaz, yeniden bordo-mavililerde görev alabilir.

Bjelica'nın yardımcısı olabilir

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenand Bjelica'nın yardımcı hocasının kim olacağı merak konusuydu. Bu doğrultuda harekete geçen bordo-mavililerin Egemen Korkmaz'ı yeniden göreve getirebileceği ifade edildi. Bu görev için Turgut Kural ve Selçuk Erdoğan isimleri de geçiyor.

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