AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF sonuç ekranları

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar dönemi ara sınavları 8-9 Nisan ile 15-16 Nisan günleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. AÖF final sınavları ise 27-28 Mayıs günlerinde yapılacak. İşte 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF sonuçları tarihi, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin gündeminden yer alıyor. Anadolu Üniversitesi 2023 Bahar dönemi vize sınavları 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan günleri arasında gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleştirilen ara sınavların ardından gözler AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte 2022-2023 Anadolu Üniversitesi Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları tarihi hakkında merak edilen detaylar...

AÖF ara sınavları online mı?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. ” ifadeleri kullanıldı.

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarının yaklaşık olarak 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF soru cevapları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Bahar dönemi ara sınavları 8-9 ile 15-16 Nisan tarihleri arasında online olarak yapıldı. Sınavların tamamlanmasının ardından AÖF sınav soruları ve cevaplarını içeren cevap kitapçığının anadolu.edu.tr adresi üzerinden yayılanması bekleniyor.

AÖF bahar dönemi ara sınav cevap anahtarının en geç 19 Nisan Çarşamba gününe kadar açıklanması bekleniyor.

Sınav hangi durumlarda geçersiz olacak

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.