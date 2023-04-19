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Diyarbakır için sağanak yağış uyarısı

Diyarbakır için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır’ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Açıklamada, yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 3 saatlik periyota gök gürültülü sağanak yağışların, Diyarbakır'ın kuzey ilçeleri olan Dicle, Eğil, Hani, Kocaköy, Lice, Hazro ve Kulp'ta yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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