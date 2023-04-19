Süper Lig'de bir hoca daha istifa etti

Ümraniyespor, Teknik Direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi sona erdi. İstanbul ekibi, tecrübeli teknik direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kırmızı-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ümraniyespor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkartıp, 'Ümraniyespor tarihinin en başarılı teknik direktörü' olarak kulüp tarihine adını altın harflerle kazıyan değerli teknik direktörümüz Recep Uçar, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Ümraniyespor ligin son sırasında bulunuyor. İstanbul ekibi dün Karagümrük ile karşılaşmış ve sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı.

Recep Uçar dönemi

Ümraniyespor, bu sezon Recep Uçar yönetiminde 27'si Süper Lig ve 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ümraniye temsilcisi, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftası sonunda topladığı 23 puanla son sırada bulunuyor.

Recep Uçar 2020 yılından beri Ümraniyespor'u çalıştırıyordu. Takımı Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren Uçar, 903 günlük görev süresinde 97 maça çıktı ve 1.53 puan ortalaması tutturdu.

Uçar, Ümraniyespor'un başına geçmeden önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapıyordu. Asıl çıkışını ise 2013-2019 yılları arasında Başakşehir'deki yardımcı antrenörlük göreviyle yaptı. 6 sene boyunca İstanbul ekibinde çalışan Uçar, önemli roller üstlenmişti.

47 yaşındaki teknik adamın bir sonraki durağı merakla bekleniyor. Ümraniyespor ise ligde kalma umutlarını sürdürmek için yeni hocasını arıyor.